Procurorii Lucian Onea si Mircea Negulescu de la Ploiesti, suspendati de CSM

Mircea Negulescu e urmarit penal pentru participatie improprie, sub forma complicitatii, la savarsirea infractiunii de inducere in eroare a organelor judiciare si complicitate la infractiunea de represiune nedreapta. El are, alaturi de Lucian Onea, interdictie de a-si exercita profesia de procuror."In fapt, procurorii au retinut ca, in anul 2015, inculpatii procurori Onea Lucian (procuror sef in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti) si Negulescu Mircea (la data faptelor procuror in cadrul Parchetului de pe langa Curte de Apel Ploiesti) au determinat prin constrangere un martor (amenintandu-l in mod direct ca o vor inculpa pe sora acestuia intr-o cauza penala) sa intocmeasca in fals o sesizare pe un alt nume si tabele/liste cu alegatori din Republica Moldova, documente din care sa rezulte ca alegatorii ar fi primit bani drept "mita electorala".Documentele au fost expediate prin fax si posta din Chisinau la Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti", arata Parchetul General Desi stia ca probele sunt ticluite in mod mincinos de martor, Lucian Onea a cerut Tribunalului Prahova arestarea preventiva a unui inculpat pentru infractiunea de coruperea alegatorilor, prezentand instantei drept probe documentele ticluite.Potrivit unor surse judiciare, este vorba despre o sesizare intocmita de catre fostul deputat Vlad Cosma pe numele unui cetatean din Chisinau, Serghei Petrus. Vlad Cosma ar fi fost amenintat de catre Lucian Onea ca ii va intocmi dosar penal surorii acestuia, Andreei Cosma.Ulterior, Vlad Cosma a declarat public ca Serghei Petrus nu exista.Atat Lucian Onea, cat si Mircea Negulescu au fost plasati sub control judiciar pe o perioada de 60 zile. Ei nu au voie sa comunice intre ei si respectiv cu anumite persoane mentionate in ordonante; nu au voie sa mai exercite profesia de procuror si nu au voie sa detina, sa foloseasca sau sa poarte arme.