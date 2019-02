Punctaj maxim in CSM pentru Adina Florea, care intra definitiv in sectia de anchetare a magistratilor. Interviu prietenesc, cu intrebari facile

Sursa: CSM

Ziare.

com

Iata clasamentul realizat de CSM pentru proba interviului: Adina Florea (60), Sorin Eugen Iasinovschi (57,25), Nicolae Marin (43,75) - fost procuror DNA, Mihaiela Moraru-Iorga (55,25) - fost procuror DNA si Zarafina Puiu (53,25).Procurorii au dat interviul in fata unei comisii formate din trei judecatori, membri CSM (Lia Savonea, Simona Marcu si Mariana Ghenea), un psiholog si actualul sef SIIJ, Gheorghe Stan. Din partea Sectiei pentru procurori din CSM, care putea avea un reprezentant in aceasta Comisie, nu a fost prezent nimeni.Sectia de anchetare a infractiunilor din justitie din cadrul Parchetului General a devenit operationala in luna octombrie 2018. Seful acestei structuri este Gheorghe Stan, fostul adjunct al Inspectiei Judiciare.Intrebarile puse Adinei Florea de membrii Comisiei au fost relativ usoare. Lia Savonea a intrebat-o despre cum vede transformarea SIIJ din Sectie in Directie, pe modelul DNA si DIICOT.Simona Marcu i-a pus o intrebare privind scurgerile de informatii din dosare."Care ar fi acele calitati personale si umane care v-ar sustine demersul dvs? Pe care va bazati in demersul dumneavostra?", "care este principala motivatie care v-a facut sa va inscrieti la acest concurs?", a fost intrebarea psihologului.Gheorghe Stan nu i-a pus intrebari Adinei Florea.Intreaga inregistrare a interviului este pe site-ul CSM.