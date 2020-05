Reincepe scandalul in CSM? Consiliul discuta joi organizarea unui nou concurs pentru numirea unui nou sef la SS

Scutea: Trebuie sa aiba performanta

Decizia de a organiza aceste concursuri vine in contextul in care ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a pus in dezbatere publica un proiect legislativ de desfiintare a acestei sectii.In plus, infiintarea acesteia este criticata de asociatiile de magistrati, de societatea civila si mai multe organisme internationale.Sectia Speciala este fara sef, dupa ce Lia Savonea a incercat de sapte ori anul trecut sa o impuna la conducere pe Adina Florea. Atunci, cea care s-a opus vehement a fost Ana Birchall, fostul ministru al Justitiei, care s-a pozitionat mediatic in fruntea taberei anti-Sectia Speciala.Intre timp, componenta plenului CSM a fost schimbata, in primul rand Ana Birchall este inlocuita cu Catalin Predoiu, iar in locul procurorului general va intra Gabriela Scutea, anul trecut la aceste sedinte participa Bogdan Licu, interimar pe aceasta functie.Procurorul general, Gabriela Scutea, sustinea saptamana trecuta ca Sectia Speciala este "o creatie artificiala", insa structura trebuie sa functioneze, cata vreme este prevazuta de legislatia in vigoare."Din punctul meu de vedere, SIIJ este o creatie artificiala si care deocamdata nu are nici macar posibilitatea, in mod obiectiv, sa ajunga la servirea interesului cetatenilor de acces la justitie, in deplinatatea garantiilor prevazute de articolul 6 din Conventia Europeana. Un demers legislativ nu depinde, nu poate fi initiat de catre Ministerul Public.", a spus Scutea, intr-o declaratie pentru mainnews.ro. Discutii in acest caz au fost si saptamana trecuta in Comisia de Resurse Umane si Organizare din CSM, cand s-a vorbit despre organizarea celor doua concursuri.Deciziile din aceasta comisie au fost luate cu majoritate de voturi, conform procesului verbal postat pe site-ul CSM.Luni, Uniunea Salvati Romania a cerut Guvernului sa desfiinteze "de urgenta" Sectia de Investigare a Infractiunilor in Justitie (SIIJ), in conditiile in care plenul Consiliului Superior al Magistraturii urmeaza sa ia in discutie declansarea concursului pentru sefia SIIJ."In loc sa sustina desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie, unii sunt preocupati sa impuna mai repede noi sefi acolo. Ii solicit premierului Ludovic Orban sa se tina de cuvant si sa desfiinteze aceasta sectie prin ordonanta de urgenta.Tema a fost arhi-dezbatuta in spatiul public, nu ia prin surprindere pe nimeni. Este clar ca punerea in acord a legislatiei noastre cu recomandarile GRECO, avizele Comisiei de la Venetia si recomandarile din cadrul MCV reprezinta o urgenta. Aceasta sectie odioasa, conceputa de Liviu Dragnea, trebuie desfiintata imediat, nu intarita", a declarat deputatul Stelian Ion, conform unui comunicat al USR.