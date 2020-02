"Revine scandalul in CSM legat de sediul de 18 milioane de euro"

Ambitia Liei Savonea

O noua criza in CSM?

Ziare.

com

Desi marti a fost o sedinta cu doar cinci puncte pe ordinea de zi, care a durat 10 minute, discutiile au aratat o stare de incordare intre cele doua tabere din CSM.Acestea au iesit la iveala cand trebuia sa se discute: "Aprobarea conditiilor de inchiriere pentru spatiile inchiriate de Consiliul Superior al Magistraturii."Anul trecut, Lia Savonea a incercat sa cumpere un sediu nou, in suprafata de 12.000 mp, ale carui costuri se ridica la 84.600.000 de lei, aproximativ 18.000.000 de euro.Mai multe asociatii de magistrati si fostul ministru al Justitiei, Ana Birchall, i-au solicitat fostei sefe CSM sa renunte la achizitionarea unui imobil pentru un nou sediu, sustinand ca banii pentru aceasta achizitie - 18 milioane de euro - pot fi folositi pentru investitii urgente in sistemul judiciar. Un alt motiv era ca CSM ar urma sa primeasca un sediu nou in viitorul "Cartier al Justitiei."In sedinta de marti, doi membri CSM, Evelina Oprina si Gabriela Baltag, care fac parte din tabara Liei Savonea, au anuntat ca nu vor vota continuarea contractului de inchiriere al CSM."Nu sunt de acord cu continuarea contractului de inchiriere. Votul meu va fi in consecinta," a explicat Oprina. "Si al meu la fel," a sustinut-o Baltag.Potrivit Evelinei Oprina, sumele ce urmeaza a fi platite drept chirie pentru acest sediu sunt exorbitante: "Inteleg ca era undeva la 55.000 de euro/luna. Asta desi CSM avea posibilitatea de achizitionare a unui sediu. Eu nu-mi asum responsabilitatea pentru a acorda un vot pentru plata acestei chirii."Un alt membru CSM, Andrea Anamaria Chis, a intrerupt-o si i-a atras atentia asupra termenului "sabotaj", care nu este potrivit in acest context."Mi-l asum," i-a dat replica Baltag.Membrii CSM urmeaza sa voteze marti daca prelungesc contractul de inchiriere a sediului.