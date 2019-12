Revolta la CSM: Cazul avocatei care vrea pensie speciala dupa 6 luni de magistratura i-a infuriat pe judecatori

"Este anormal"

Cazul Claudiei Silinescu Gherbovan a fost intens dezbatut in mass-media saptamana trecuta. Magistratul a fost judecator in perioada 1986-1996, apoi din motive personale si-a dat demisia si a intrat in avocatura.S-a intors in magistratura in iunie 2019, in baza unei prevederi introduse de coalitia PSD-ALDE in Legile Justitiei, care permite fostilor judecatori sa revina in magistratura in baza unui interviu in fata CSM.Aceasta prevedere din Legile Justitiei este criticata de Forumul Judecatorilor din Romania, care cere Parlamentului si Guvernului sa o modifice.Luna aceasta, Claudia Silinescu Gherbovan a cerut pensionarea, dupa doar 6 luni de activitate, iar pensia pe care aceasta ar urma sa o incaseze este de aproximativ 16.000 de lei.In sedinta CSM de luni, judecatorul Bogdan Mateescu a cerut amanarea discutarii pensionarii si a aratat ca pe rolul CSM exista o propunere de modificare a procedurii de reprimire in magistratura a unor fosti magistarti.Iar semnalul dat colegilor judecatori este extrem, extrem de prost prin aceste demersuri," declara Bogdan Mateescu.Margareta Tint, candidat la sefia CSM, a avut un punct de vedere similar si a explicat ca in momentul reprimirii judecatorilor a fost pusa pe prim plan nevoia instantelor de personal.," spune Tint.In discutie intervine si Gabriela Baltag care reaminteste ca, la momentul interviului, candidatii au fost intrebati de ce vor sa revina in magistratura."Aproape voiau sa jure pe Biblie ca nu vor pleca (sic!) cativa ani. Si ia uitati-va ca numai ce au ajuns, chiar o luna-doua, au inceput sa faca valuri prin instante unii dintre ei. Pentru ca noi am auzit situatia doamnei care se doreste pensionata, nu e necunoscuta noua.Deja la doua luni dupa ce a ajuns in instanta ea a spus ca se pensioneaza. Trebuie sa ne gandim foarte bine, cine si-a asumat sa vina in aceasta procedura, trebuie sa se gandeasca (sic!) ca sistemul judiciar nu este un refugiu pentru binele unora. Este revoltator ce se intampla," insista Baltag.Potrivit acesteia, trebuie gasita "o protectie", o metoda pentru ca astfel de cazuri sa nu se mai repete.," declara si Andrea Chis.