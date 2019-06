Revolta la CSM: Liei Savonea i s-a cerut inca de acum 3 luni sa nu mai conduca discretionar. Si sefa ICCJ o critica

Si sefa ICCJ o critica pe Savonea

Nemultumirile Anei Birchall

Ziare.com a obtinut o sesizare depusa de 4 membri la sfarsitul lunii martie, iar acestia au mai multe solicitari pentru Savonea, inclusiv sa stabileasca un calendar al sedintelor, astfel incat sa poata sa fie asigurat cvorumul.Sefei CSM i se cere si sa anunte din timp ordinea de zi, ca membrii sa poata analiza punctele ce vor fi discutate."Va solicitam ca, in calitatea dumneavoastra de presedinte, sa indicati criteriile pe care le aveti in vedere atunci cand selectati dintre lucrarile inregistrate pe rolul consiliului cele pe care le puneti pe ordinea de zi a unei anumite sedinte. Va solicitam sa respectati termenul de 3 zile, prevazut imperativ de textul de lege pentru publicarea ordinii de zi a sedintelor, pentru a avea o previzibilitate a acestora.Tot in vederea previzibilitatii, va solicitam sa stabiliti zilele in care se desfasoara sedintele Plenului si ale Sectiei de judecatori, precum si orele de incepere a acestor sedinte, intrucat am constatat ca acestea se stabilesc in mod total imprevizibil.Avand in vedere imprejurarea ca dumneavoastra, in calitate de presedinte, cunoasteti sau aveti obligatia sa cunoasteti lucrarile aflate pe rolul consiliului, va solicitam sa stabiliti ordinea de zi cel putin orientativa a sedintelor Plenului si ale Sectiei de judecatori pe termen de o luna cel putin", cer cei 4 membri CSM - Andrea Annamaria Chis, Tatiana Toader, Cristian Mihai Ban si Florin Deac.Acestia ii spun lui Savonea si ca la modul la care conduce acum CSM-ul este greu sa fie asigurat cvorumul pentru ca toti membri au si alte functii si indatoriri.De asemenea, si sefa Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, spune ca Savonea s-a confruntat cu o serie de nemultumiri pentru modul in care stabileste sedintele."D-na presedinta nu m-a consultat niciodata in legatura cu data la care stabileste sedintele de plen, desi, mai ales atunci cand sunt probleme importante pe ordinea de zi, ar trebui sa o faca. Un membru de drept are si alte indatoriri, nu poate asigura prezenta la CSM prin delegare si are o agenda construita cu mult timp inainte, agenda pe care o respecta.De altfel, in CSM au fost exprimate nemultumiri de catre membrii alesi cu privire la stabilirea sedintelor si ordinii de zi. Au fost si situatii in care chiar sedintele de sectie au fost convocate intempestiv, chiar in aceeasi zi, de care nu stiam, chiar daca vizau probleme ale ICCJ", a declarat Tarcea, pentru Ziare.com.Amintim ca sedinta de joi a plenului CSM in care urmau sa fie validate rezultatele concursului pentru conducerea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie, la care adjunctul sectiei, Adina Florea, s-a situat pe primul loc, a fost amanata pentru o data ulterioara, din cauza ca nu s-a intrunit cvorumul.De la sedinta au absentat ministrul Justitiei Ana Birchall, procurorul general Bogdan Licu, presedintele ICCJ Cristina Tarcea, vicepresedintele CSM Nicolae Solomon, judecatorul Bogdan Mateescu si procurorul Tatiana Toader.Ministrul Justitiei a anuntat ca a informat-o din timp pe Lia Savonea ca nu poate participa la sedinta de joi a plenului."Doamna presedinte a Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea, a fost informata din timp ca nu pot participa la sedinta Plenului CSM de joi, sedinta care a fost convocata marti dupa-amiaza, avand in vedere obligatiile mele care rezulta din calitatea de ministru al justitiei", a precizat Ana Birchall.Ea a adauga ca a avut discutii cu presedintele CSM in care a rugat-o sa fie stabilita o zi pe saptamana dedicata Plenului CSM."Pentru a evita asemenea situatii, am purtat, in ultima vreme, discutii cu Lia Savonea in care am rugat-o (...) sa stabileasca o zi pe saptamana dedicata Plenului CSM si care sa nu se suprapuna peste ziua in care sunt programate activitati guvernamentale, tocmai pentru ca doresc sa particip la sedintele Plenului CSM", a mentionat Birchall.