Sapte membri ai CSM acuza lipsa de reactie a institutiei fata de concluziile dure din raportul MCV: Corespund intocmai realitatii, cerem sa fie aplicate

Cei sapte semnatari ai comunicatului sunt judecatorul Andrea Chis, procurorul Florin Deac, judecatorul Mihai Balan, procurorul Tatiana Toader, procurorul Nicolae Solomon, procurorul Cristian Ban si judecatorul Bogdan Mateescu.Cei sapte membri ai CSM acuza lipsa de reactie a Consiliului, care a decis sa amane formularea unei pozitii, dupa ce concluziile Raportului MCV au fost facute publice, marti.Si asta in ciuda faptului ca presedintei CSM, Lia Sovonea, i s-a cerut discutarea raportului MCV in cursul zilei de miercuri si formularea unei pozitii publice.Cei sapte membri ai CSM apreciaza ca concluziile Raportului MCV sunt fara precedent, insa corespund intocmai realitatii din justitie."Am luat act de continutul si concluziile fara precedent ale Raportului intocmit de Comisia Europeana in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) si consideram ca acestea corespund intocmai realitatii actuale din justitia romana.Progresele incontestabile inregistrate pe parcursul mai multor ani, care ar fi trebuit sa conduca la ridicarea Mecanismului, au fost anulate pur si simplu in mod regretabil de actiuni neconstructive, percepute ca interesate, atat din partea reprezentantilor puterilor legislativa si executiva, cat si, din nefericire, din partea unor persoane de la varful sistemului judiciar.In mod constant, majoritatea covarsitoare a magistratilor, prin vocea adunarilor generale, precum si toate organismele internationale au atras atentia asupra efectelor devastatoare ale unor modificari aduse legislatiei in domeniul justitiei.Cu toate acestea, celelalte doua puteri si un grup restrans din autoritatea judecatoreasca au ignorat deliberat aceste avertismente.Aceste modificari au vizat, printre altele, crearea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, o institutie fara corespondent in state cu traditie democratica, au influentat negativ procesele transparente si obiective din evolutia carierei profesionale a magistratilor, cum ar fi schimbarea regulilor de promovare in special la Inalta Curte de Casatie si Justitie si au concentrat puterea decizionala in mainile unui grup restrans de membri ai Consiliului dintre cei favorabili acestor modificari, in detrimentul Plenului Consiliului Superior al Magistraturii - organ colegial cu rang constitutional", se arata in scrisoarea membrilor CSM.Cei sapte judecatori si procurori acuza si atitudinea aroganta a CSM fata de institutiile europene si corpul magistratilor: "Comisia Europeana a remarcat acutizarea procesului de degradare a rolului Consiliului Superior al Magistraturii de garant al independentei justitiei, proces care a debutat in anul precedent si care are consecinte dintre cele mai grave asupra bunei functionari a sistemului judiciar si asupra increderii de care ar trebui sa se bucure acesta in societate. Aici s-a ajuns prin atitudinea caracterizata de aroganta fata de institutiile europene si corpul magistratilor, de partinire si predispozitie spre conflicte, de lipsa de dialog si distorsionari ale realitatii, manifestata la cel mai inalt nivel de reprezentativitate a Consiliului".Reprezentantii CSM semnatari ai scrisorii fac un apel ca recomandarile cuprinse in Raportul MCV sa fie acceptate si implementate, de toate cele trei puteri ale statului:"Facem un apel public ca recomandarile cuprinse in Raport, alaturi de recomandarile Comisiei de la Venetia si ale GRECO, sa fie acceptate, ca un prim pas in procesul de reconstructie si de reafirmare a valorilor europene pe care le consideram deplin si ireversibil integrate sistemului judiciar roman, inclusiv Consiliului Superior al Magistraturii. Implementarea tuturor acestor recomandari este imperios necesara si trebuie asumata in mod responsabil de toate cele trei puteri ale Statului Roman, in acord cu atributiile lor constitutionale".