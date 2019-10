Sectia pentru procurori a CSM a cerut documentele despre modificarile pe care Lia Savonea le cere la legea ANI

De la ce a pornit totul

Este vorba despre documentatia care a stat la baza initiativei CSM de modificare a Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice."In data de 04.10.2019 patru membri ai Sectiei au solicitat presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii intreaga documentatie care a stat la baza lucrarii avand acest obiect, inclusiv actele in care s-au consemnat opiniile minoritare formulate in legatura cu modificarile care au generat ingrijorare in randul opiniei publice si al magistratilor", se arata intr-un comunicat de presa al CSM Sectia de procurori mai transmite ca unii membri nu au participat la sedinta in care au fost dezbatute modificarile solicitate. In plus, documentele care au fost trimise catre Parlament in acest sens nu sunt accesibile pe site."Facem precizarea ca o parte a membrilor Sectiei pentru procurori nu a participat la sedinta Comisiei nr.1 din data de 03.07.2019, data in care au fost dezbatute aceste modificari, nefiind accesibila nici ulterior forma care ar fi fost transmisa Comisiei juridice a Senatului Romaniei.Dupa ce vom avea acces la toate inscrisurile, vom reveni public cu precizari pe marginea acestui subiect", conform sursei citate.La inceputul lunii octombrie (marti, 1 octombrie), a aparut informatia ca Agentia Nationala de Integritate face verificari privind averea sefei CSM . Actiunea a venit dupa o sesizare formulata pe numele acesteia, au declarat surse judiciare pentruTot marti a aparut informatia ca ulterior sesizarii, pe 4 iulie, Savonea ar fi inaintat Comisiei Juridice a Senatului, condusa la acel moment de Robert Cazanciuc, o propunere de modificare a Legii 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice si completarea legii de functionare a ANI.Marti seara, CSM a dat publicitatii un comunicat de presa semnat de Lia Savonea, in care aceasta isi exprima pozitia cu privire la informatia din presa cum ca ANI ii verifica averea.Ea sustinea ca publicarea in presa a acestor informatii reprezinta "actiuni de discreditare" la adresa sa.A.D.