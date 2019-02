Sectia pentru procurori a CSM: Modificarile la Legile Justitiei ne afecteaza grav activitatea. Am aflat ieri de propunerile care se sustine ca ar apartine CSM

Ziare.

com

Desi Toader a sustinut ca modificarile au fost propuse chiar de CSM, sectia de procurori arata ca a aflat de acestea luni, cand au fost trimise spre avizare CSM.Citeste si Toader pregateste o OUG prin care sa scoata Sectia pentru magistrati de sub autoritatea lui Lazar Procurorii critica modificarea prin care avizul pentru numirea procurorilor de rang inalt nu va mai fi dat de sectia de procurori a CSM, ci de plenul CSM, modificare prin care se incalca prevederile "MCV, ale Comisiei de la Venetia si principiul legal al separarii carierelor instituit prin art. 3 din Legea nr. 303/2004".De asemenea, este criticata si prevederea prin care nu vor mai putea fi delegati procurori pe aceste functii, punandu-se astfel presiune pe procesul de numire a procurorilor sefi, care trebuie sa se desfasoare in ritm alert.Sectia pentru procurori a luat act de declaratiile Ministrului Justitiei privind modificarile aduse legilor justitiei in sedinta de guvern de astazi 19.02.2019, prin Ordonanta de Urgenta.iFacem precizarea ca membrii Sectiei au luat la cunostinta de continutul Ordonantei de Urgenta in data de 18.02.2019, cand a fost transmisa la Consiliu pentru avizare.Membrii procurori nu au avut cunostinta de vreun demers institutional, altul decat cel privind amanarea intrarii in vigoare a dispozitiilor privind admiterea la Institutul National al Magistraturii, si cu atat mai putin de continutul acestor propuneri despre care se sustine ca ar apartine Consiliului Superior al Magistraturii.Subliniem ca avizarea numirii procurorilor in functiile inalte, in acord cu recomandarile MCV, ale Comisiei de la Venetia si principiul legal al separarii carierelor instituit prin art. 3 din Legea nr. 303/2004, trebuie sa ramana in competenta Sectiei pentru procurori, iar selectia candidatilor sa fie facuta exclusiv din randul magistratilor procurori.Atragem atentia ca modificarea dispozitiilor legale care permiteau delegarea in toate functiile pentru care numirea se face de Presedintele Romaniei este de natura sa afecteze grav activitatea parchetelor in contextul in care institutia delegarii este menita a genera tocmai solutii rapide in situatii de urgenta provocate de o vacantare intempestiva a unui post de conducere.Procedura de numire prevazuta de lege este una de durata, ce presupune parcurgerea mai multor etape si participarea mai multor autoritati publice, context in care se poate ajunge la situatii in care, pe perioade relevante de timp, la conducerea unor structuri importante din Ministerul Public sa nu se gaseasca nicio persoana.Astfel de situatii ar pune Ministerul Public in imposibilitatea de a-si realiza insasi atributiile specifice prevazute de Constitutia Romaniei si legile organice, anume de a reprezenta interesele generale ale societatii si a apara ordinea de drept, precum si drepturile si libertatile cetatenilor.