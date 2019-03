Sectia pentru procurori a CSM trage un nou semnal de alarma

Ziare.

com

"Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii isi exprima ingrijorarea cu privire la modificarea succesiva a legilor justitiei, prin 5 ordonante de urgenta adoptate intr-un interval de cateva luni, de natura a bulversa activitatea magistratilor si a institutiilor din sistemul judiciar", au transmis, vineri, reprezentantii CSM.Sectia pentru procurori isi exprima "dezaprobarea cu privire la imprejurarea publicarii in Monitorul Oficial a unor acte normative emise de Guvern diferite in continut fata de cele inaintate Consiliului Superior al Magistraturii spre avizare"."Astfel, constatam ca in forma publicata in Monitorul Oficial a OUG nr. 12/2019 sunt prevazute doua noi articole referitoare la desfasurarea activitatii in cadrul Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie de catre ofiteri sau agenti de politie judiciara ori de catre specialisti in domeniul prelucrarii si valorificarii informatiilor, economic, financiar, vamal, informatic, precum si in alte domenii, in conditiile in care forma inaintata Consiliului Superior al Magistraturii spre avizare nu cuprindea nicio dispozitie referitoare la aceasta sectie", a mai transmis CSM.De asemenea, magistratii afirma ca forma publicata in Monitorul Oficial a OUG nr. 8/2019 privind unele masuri pentru aplicarea de catre Romania a Regulamentului UE 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere in aplicare a unei forme de cooperare consolidata in ceea ce priveste instituirea Parchetului European, cuprinde o modificare fata de varianta avizata favorabil de catre Consiliul Superior al Magistraturii, in sensul ca din comisia de selectie face parte presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, iar nu un membru desemnat de Plen.In plus, CSM prezinta date cu privire la cauzele care au vizat magistrati in anul 208."In contextul in care in spatiul public au fost vehiculate informatii contradictorii privind numarul si modul de sesizare in cauzele penale privind magistrati, Sectia pentru procurori reaminteste urmatoarele date statistice privind activitatea intregului Minister Public: in cursul anului 2016 numarul total al cauzelor de solutionat a fost de 4.579, dintre care 94 de cauze inregistrate in urma sesizarii din oficiu (2%), fiind solutionate un numar de 2.860 de cauze, 19 cauze prin trimitere in judecata si 2.841 de cauze prin clasare.In cursul anului 2017 numarul total al cauzelor de solutionat a fost de 4.034, dintre care 77 de cauze inregistrate in urma sesizarii din oficiu (1,9%), fiind solutionate un numar de 2580 de cauze, 10 cauze prin trimitere in judecata si 2569 de cauze prin clasare. In prima jumatate a anului 2018 numarul total al cauzelor de solutionat a fost de 2.321, dintre care 39 de cauze inregistrate in urma sesizarii din oficiu (1,68%), fiind solutionate un numar de 1.008 cauze, 3 cauze prin trimitere in judecata si 1.004 cauze prin clasare", a mai transmis CSM.Vineri, procurorul general Augustin Lazar a transmis o solicitare Consiliului Superior al Magistraturii de a analiza posibilitatea sesizarii Curtii Constitutionale, in vederea solutionarii conflictului juridic de natura constitutionala determinat de modalitatea in care Guvernul si-a exercitat atributia de legiuitor delegat in materia Legilor Justitiei.Acest conflict ar fi intre Guvernul Romaniei, pe de o parte, Parlamentul Romaniei, Consiliul Superior al Magistraturii si Ministerul Public, pe de alta parte.