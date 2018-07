Sefa CSM face primele declaratii despre protocolul cu SRI

Ziare.

"Acest protocol a fost incheiat de Consiliul Superior al Magistraturii intr-o alta componenta, dar in actuala formula, imediat ce am luat cunostinta despre acest document, am luat masuri pentru denuntarea lui. Verificand documentele existente la Consiliu, pot sa va spun cu certitudine ca nu au existat informari dinspre Consiliu catre Serviciul Roman de Informatii. Nu s-a transmis niciun fel de informare.Au existat documente trimise de catre Serviciul Roman de Informatii, dar ele au urmat regimul documentelor clasificate. Oricum, am declansat o operatiune vasta, am solicitat tuturor instantelor si parchetelor sa transmita protocoalele si sa ia masuri pentru desecretizarea acestora", a declarat presedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Simona Marcu.