Sefa Inaltei Curti invinge Inspectia Judiciara si anuleaza actiunea disciplinara: Sunt probleme cu plangerea facuta de Chris Terhes

Decizia a fost luata cu majoritate de voturi.Sefa Inaltei Curti era acuzata de Inspectia Judiciara de "refuz nejustificat de a indeplini o indatorire de serviciu si nerespectarea dispozitiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor".Actiunea viza constituirea completurilor de cinci si de doi judecatori de la ICCJ.Potrivit minutei acestei Sectii , a fost admisa o exceptie ridicata de Cristina Tarcea, "de lipsa capacitatii procesuale de folosinta a petentei care a formulat sezizarea."Potrivit minutei CSM, Sectia a respins, cu majoritate, "exceptia nulitatii absolute a actiunii disciplinare motivata de incalcarea principiului repartizarii aleatorii a sesizarii."Este vorba de modul in care s-a facut repartizarea acestei lucrari in cadrul Inspectiei Judiciare. Potrivit unor surse judiciare, votul a fost de 4 la 5 in acest caz.Decizia CSM de luni poate fi atacata in termen de 15 zile de la comunicare.Plangerea in acest caz a fost facuta de Romanian Community Coalition - Coalitia Romanilor din SUA, condusa de fostul preot Chris Terhes, ales europarlamentar pe listele PSD.In momentul in care s-a facut demersul, erau mai multe probleme cu aceasta asociatie.1. Acest ONG american nu este insa recunoscut in Romania, potrivit legislatiei in vigoare. Este o persoana juridica supusa jurisdictiei statului California (SUA), care nu a parcurs procedura de recunoastere in Romania.Potrivit prevederilor Ordonantei nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii:"Persoanele juridice straine fara scop patrimonial pot fi recunoscute in Romania, sub conditia reciprocitatii, pe baza aprobarii prealabile a Guvernului, prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa Tribunalului Bucuresti, daca sunt valabil constituite in statul a carui nationalitate o au, iar scopurile lor statutare nu contravin ordinii publice din Romania."2. La data la care a facut sesizarea la Inspectia Judiciara, pe 20 august 2018, ONG-ul era suspendat. Motivul: nu a trimis din martie 2016 rapoartele bianuale, potrivit procedurilor californiene. Organizatia a fost suspendata in noiembrie 2017 si nu si-a recapatat statutul legal decat la sfarsitul lunii august 2018, dupa ce presa a semnat acest lucru.Conform legilor statului California, o organizatie al carui statut este suspendat nu are dreptul legal de a-si folosi numele in public sau de a intreprinde alte activitati, se arata in actul citat. Si, totusi, l-a folosit. In Romania.3. Potrivit actului aditional la actul constitutiv al Romanian Community Coalition, asociatia functioneaza in baza unor prevederi ale Codului Fiscal al Californiei si Codului Fiscal american. Acestea spun ca activitatea unei astfel de entitati "nu poate consta in mod semnificativ in desfasurarea de propaganda sau incercarea de a influenta in alt mod legislatia, aceasta entitate neputand participa si nici interveni in campanii politice (nici prin publicarea sau distribuirea de declaratii), in numele niciunui candidat la functii publice."ONG-ul s-a implicat cel putin intr-un demers de modificare, potrivit site-ului Romanian Community Coalition: Propuneri ale Romanian Community Coalition din SUA de modificare a Codului de Procedura Civila trecute de Senat urmeaza sa fie dezbatute in Camera DeputatilorPrimul semn de intrebare al cercetarii demarate de Inspectia Judiciara: De ce IJ nu a verificat care este statutul juridic al acestui ONG? Mai ales ca un cetatean american a trimis un mail la CSM in care atragea atentia asupra acestor lucuri.