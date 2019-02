Sefa Inaltei Curti vrea sa recuze 4 judecatori din CSM, pe motiv de ostilitate si antepronuntare

Ziare.

Cristina Tarcea s-a prezentat la CSM, unde Sectia pentru judecatori in materie disciplinara a discutat actiunea exercitata de IJ.La plecare, sefa ICCJ a declarat ca a facut o cerere de recuzare pe numele Liei Savonea (sefa CSM), Evelinei Oprina, Nicoletei Tint si Gabrielei Baltag.Intrebata de jurnalisti despre motivele recuzarii, Tarcea a explicat ca respectivele ar fi avut o atitudine "ostila" fata de ea in legatura cu modalitatea de alcatuire a completurilor de cinci judecatori de la instanta suprema."Pentru motive de ostilitate manifesta in ceea ce priveste presedintele Inaltei Curti, pentru motive de sustinere neconditionata a conducerii Inspectiei Judiciare, atitudinea dumnealor determinand si numirea de catre Executiv a conducerii Inspectiei Judiciare, lucru de neacceptat intr-un stat de drept, si pentru motive de antepronuntare.Acestea s-au antepronuntat cu ocazia diferitelor sedinte pe care le-am avut in vederea organizarii completurilor de cinci judecatori pentru anul 2018 si 2019, ca urmare a deciziei Curtii Constitutionale", a aratat magistratul.Tarcea a precizat ca urmatorul termen in cazul actiunii disciplinare la adresa sa este in 27 martie.Pe 19 decembrie, Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de Cristina Tarcea pentru refuzul nejustificat de a indeplini o indatorire de serviciu si pentru nerespectarea dispozitiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor. Actiunea disciplinara a fost inaintata Sectiei pentru judecatori in materie disciplinara a CSM, care va decide cu privire la raspunderea judecatorului.In cazul in care Sectia pentru judecatori a CSM va decide ca Tarcea sa fie sanctionata, chiar si cu un avertisment, aceasta isi va pierde functia de presedinte al ICCJ.