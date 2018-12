Sefii Inspectiei Judiciare au cerut sa le fie aparata reputatia. Ordonanta cu dedicatie, vazuta diferit de procurori si judecatori

Solicitarea lui Dragnea

Sefi pe perioada nelimitata

"Puterea politica i-a numit"

IJ: "Caracter denigrator si tendentios"

Miza IJ

Pe 13 noiembrie,cererea de aparare a reputatiei profesionale in cazul inspectorului-sef adjunct Gheorghe Stan.In acelasi timp, pe 27 noiembrie,apararea reputatiei profesionale a inspectorului-sef Lucian Netejoru. Votul din sectie a fost de 6 pentru admitere, 3 pentru respingere.Doua decizii diferite, care ilustreaza perfect diferentele de opinie dintre sectiile de procurori si judecatori din cadrul CSM.Lucian Netejoru si Gheorghe Stan conduc Inspectia Judiciara in calitate de sefi interimari, in baza unei Ordonante de Urgenta promovate de Tudorel Toader . Liderul PSD Liviu Dragnea a solicitat ca aceasta ordonanta sa intre in vigoare cat mai rapid. El a dat de inteles ca ar fi trebuit sa treaca actul normativ fara avizul CSM, ceea ce s-a si intamplat.Practic, prin OUG 77/2018 pentru completarea art.67 din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii au fost mentinuti la conducerea Inspectiei Judiciate judecatorul Lucian Netejoru si procurorul Gheorghe Stan. Asta chiar daca mandatele lor au expirat.Cei doi sunt considerati apropiati ai Oanei Schmidt Haineala, sefa Corpului de Control din Ministerul Justitiei si unul dintre oamenii de incredere ai lui Tudorel Toader.Gheorghe Stan candideaza la sefia Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie.OUG a fost emisa la inceputul lunii septembrie, iar Netejoru si Stan vor ocupa aceste functi pana cand va fi organizat un nou concurs pentru sefia IJ.Pe de alta parte, la sfarsitul lunii octombrie, asociatiile de magistrati Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) si Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor (MASP) au solicitat CSM sa-i revoce din functii pe Netejoru si Stan. Motivele invocate pentru revocare: neindeplinire sau indeplinire necorespunzatoare a atributiilor manageriale in perioada 2016 - 2017.Reamintim ca la inceputul lunii octombrie, filiala brasoveana a Asociatiei Procurorilor din Romania (APR) a anuntat, intr-un comunicat de presa, ca se delimiteaza de criticile aduse de catre APR ambasadorului SUA la Bucuresti, Hans Klemm, dupa ce diplomatul a spus ca recentele schimbari cumulate din Justitia romana "ameninta sa intoarca timpul la inceputul anilor 2000, cand Justitia era afectata de coruptie si influenta politica".In comunicat se arata ca "".Aceasta fraza i-a nemultumit pe sefii Inspectiei Judiciare.Inspectia Judiciara a realizat rapoarte favorabile, in cazul celor doi sefi ai institutiei. De exemplu, in cazul lui Netejoru, raportul a fost realizat de una dintre subordonatele sale, judecatoarea Ioana Cristina Stefanescu.Potrivit concluziilor puse de aceasta, afirmatiile din comunicatul APR - Brasov ar fi avut un caracter denigrator si tendentios, "fiind facute in scopul dicreditarii onoarei sau reputatiei magistratului la care se refera"."Aceste afirmatii au urmarit sa creeze o parere publica defavorabila, de natura a afecta reputatia profesionala a domnului judecator dr. Lucian Netejoru, inspector - sef al Inspectiei Judiciare. Situatia sus-mentionata justifica interventia CSM pentru apararea reputatiei profesionale a magistratului in cauza", se arata in raportul iJ.Inspectia Judiciara a devenit un adevarat brat armat al lui Tudorel Toader si implicit al actualei Puteri, impotriva magistratilor critici sau incomozi.Lucian Netejoru, apropiat al Oanei Schmidt Haineala, a fost in repetate randuri suspectat ca ar fi luat anumite decizii care au convenit actualei majoritati guvernamentale si ca, in mandatul sau, Inspectia Judiciara a pus presiune pe magistrati.IJ este singura institutie abilitata sa ancheteze abaterile disciplinare ale magistratilor, rolul sau fiind oarecum similar cu al Parchetului. Ancheta disciplinara incepe ca urmare a unei sesizari pe care o poate face oricine sau prin autosesizarea IJ.