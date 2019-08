Situatie grava in Justitie: CSM intarzie de aproape doua luni concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii

"In loc sa se ocupe de recrutare, CSM face politica"

", explica sursa citata.Intr-adevar, in anii trecuti, CSM aproba in luna iulie Regulamentul privind concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii (INM) . In 2018 a fost aprobat pe 10 iuli e, in 2017, pe 4 iulie , iar in 2016 a fost aprobat pe 5 iulie.Consiliul este institutia competenta in ceea ce priveste recrutarea, promovarea, transferarea, detasarea, sanctionarea disciplinara si eliberarea din functie a judecatorilor si procurorilor si coordoneaza activitatea INM.Asupra acestei situatii a atras atentia joi si judecatorul Cristi Danilet, fost membru CSM. Intr-o postare pe Facebook, magistratul spunea ca nu doar ca acest examen este intarziat, dar si concursul pentru intrare direct in magistratura nu este finalizat de doua luni.Danilet atragea atentia ca CSM a derapat de la misiunea sa si a intervent in politica, intrand in opozitie cu Presedintele Romaniei, pentru ca nu a nominalizat-o pe Dana Girbovan la sefia Ministerului Justitiei., in loc sa apere magistratii de intruziune politice sau sa ceara magistratilor sa nu se amestece in lupta politica, CSM a luat decizia azi de a face politica la modul deschis, intrand in opozitie cu Presedintele si sprijinind partidul care si-a permis sa discute in sedinta un magistrat de cariera care a negociat un post politic", scria Danilet.Oficiali din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii au explicat pentru Ziare.com ca Plenul urmeaza sa discute in prima sedinta din luna septembrie situatia examenului de admitere la INM si ar putea fi aprobat calendarul de desfasurare al concursului."La sfarsitul lunii mai, CSM a aprobat deja Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii ", explica oficiali din INM.Pe site-ul CSM inca nu a fost publicata ordinea de zi a viitoarei sedinte a Plenului si nici data cand va avea loc.Surse din magistratura atrag atentia insa ca de la 1 ianuarie 2020, urmeaza sa intre in vigoare doua prevederi controversate care au fost introduse in 2018 in Legile Justitiei de coalitia PSD - ALDE: magistratii se pot pensiona daca au 20 de ani vechime, fara sa aiba varsta de pensionare de 60 de ani, iar in completurile de apel vor intra 3 judecatori, nu doi cum este in prezent.Panicat de impactul pe care il va avea asupra sistemului judiciar, la sfarstul anului trecut, Guvernul a dat o OUG prin care a amanat intrarea in vigoare a acestor prevederi, pana pe 1 ianuarie 2020.Marile parchete (Parchetul General, DNA si DIICOT), Inalta Curte si curtile de apel vor fi afectate de valul de pensionari.Concomitent cu plecarea magistratilor cu experienta, intrarea in vigoare a prevederii potrivit careia in completurile de apel vor intra 3 judecatori in loc de 2 va duce la o aglomerare fara precedent a instantelor.