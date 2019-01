Candidatii la sefia Sectiei de investigare a magistratilor au sustinut interviul la CSM: Intrebari facile si accent pe abuzurile din sistem

Cele mai importante raspunsuri si intrebari

Sursa: captura video CSM

Sterschi saluta infiintarea sectiei

Foto: captura video CSM

Cine sunt candidatii

Propunerile pentru sefia acestei structuri urmeaza sa fie facute plenului CSM de catre trei judecatori.Comisia de concurs din CSM este formata din Lia Savonea - presedintele CSM, Simona Marcu - presedinte al CSM in 2018 si Mariana Ghena - presedinte al CSM in 2017. Sectia pentru procurori din CSM, care trebuia sa aiba un membru in aceasta comisie, nu si-a desemnat niciun reprezentant.De la infiintare si pana in prezent, sectia s-a remarcat prin deschiderea unor anchete care vizau fosti procurori din cadrul DNA.La ce am asistat azi: Un interviu cu intrebari facile, in care candidatii au salutat infiintarea acestei structuri - criticata de organismele europene si asociatiile de magistrati."Salut infiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ) ", si-a inceput interviul Gheorghe Stan.Procurorul isi prezinta programul de management. Detalii despre acesta in articolul: Surprizele din proiectele candidatilor la sefia Sectiei de investigare a magistratilor Gheorghe Stan vorbeste despre abuzurile facute de unii procurori in anchete, fiind vorba de elemente de presiune asupra unor magistrati. Sustine ca, desi s-a vorbit in ultimii ani despre elemente de presiune asupra magistratilor, "ele au fost ignorate si trecute sub tacere de multe ori".Candidatul vorbeste despre constrangeri facute de unii procurori in anchete si de intelegeri frauduloase facute de anchetatori cu unii martori sau inculpati.Sefa CSM, Lia Savonea, il intreaba pe candidat despre independenta procurorilor de caz. "Procurorii au avut tendinta de a folosi infractiunea de abuz in serviciu in cazul unor magistrati, pe solutia data intr-un dosar. Ce parere aveti?""Nu avem voie sa intram pe acest taram al rationamentului juridic. In niciun mod nu se poate ca procurorii sa aprecize oportunitatea, modul in care au fost administrate probele si rationamentul logico-juridic al unui magistrat."Marian Ghena i-a pus doua intrebari generale, legate de campaniile mediatice si infractiunea de abuz in serviciu."Am dezavuat campaniile televizate, in care inculpati, invinuiti, sau chiar si martori au fost filmati in direct, televizati. Nu sunt de acord in niciun mod. Eu in calitate de conducator al acestei structuri o sa interzic astfel de situatii"Simona Marcu a pus o intrebare legata tot de campaniile mediatice. Cum o sa protejati imaginea acestor persoane?"O discutie cu reprezentantii presei, in care sa punctam rolul nostru. Este de ajuns sa ne asezam niste limite pentru fiecare. Eu o sa protejez imaginea magistratilor care vor fi cercetati de aceasta sectie."Lia Savonea revine cu doua intrebari pentru candidat, despre inregistrarile aparute in spatiul public despre magistrati. Una dintre intrebari vizeaza o inregistrare in care aparea si Gheorghe Stan, in care una dintre subordonatele sale se plangea de presiuni asupra sa in timpul unui control la DNA."Dupa 2017 au aparut in spatiul public tot felul de inregistrari, atunci am inceput sa facem, impreuna cu inspectorul-sef Netejoru, diverse controale"."Acea inregistrare nu a fost transmisa de mine catre mass-media. A fost o situatie exceptionala atunci. Niciodata nu m-am confruntat cu astfel de situatii."Florena Esther Sterschi si-a inceput interviul cu prezentarea programului de management.Ea conduce in acest moment, ca interimar, aceasta structura. Procurorul puncteaza ce probleme a intampinat pentru a pune in functionare sectia si ce masuri organizatorice a luat."Am facut doua rechizitorii", a aratat aceasta bilantul de activitate al structurii.Florena Esther Sterschi insista pentru transformarea Sectiei in Directie, pe modelul DNA si DIICOT."Infiintarea acestei sectii a fost salutata inclusiv de Comisia de la Venetia", sustine procurorul.Lia Savonea o intreaba despre o declaratie a Ancai Jurma, fost procuror-sef interimar al DNA, despre o justitie facuta cu mainile curate.Vorbim aici despre independenta magistratului. Eu pun accent pe respectarea principiilor care guverneaza activitatea unui magistrat. Cand vorbim de principiul legalitatii, vorbim de respectarea legii.Alti membri CSM o intreaba despre dreptul la imagine al magistratilor cercetati de aceasta sectie, intrebari similare puse lui Gheroghe Stan."Acesta este unul dintre motivele pentru care vrem ca sectia sa fie transformata in directie", arata Sterschi.Procurorul se plange ca zilnic a lucrat intre 10 si 12 ore, deoarece au fost preluate foarte multe dosare de la alte parchete. "Nu am avut decat doi grefieri si noi, procurorii", a explicat Sterschi.este in prezent inspector-sef adjunct la Inspectia Judiciara. El a avut doua mandate de adjunct la Inspectia Judiciara, iar de la 1 septembrie ocupa interimar aceasta functie, in baza unei ordonante de urgenta promovata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader.Stan este considerat unul dintre apropiatii procurorului Oana Schmidt Haineala, care conduce Corpul de Control din Ministerul Justitiei.conduce in prezent, ca interimar, sectia speciala. Ea a fost numita in aceasta functie la sfarsitul lunii octombrie, de o comisie de concurs din CSM formata din judecatorii Lia Savonea, Nicoleta Tant si Mariana Ghena. Sectia pentru procurori din CSM nu a trimis niciun reprezentant pentru a lua parte la aceasta procedura.Sterschi a candidat si pentru sefia Directiei de resurse umane a Parchetului General, dar Klaus Iohannis a refuzat numirea, dupa ce procurorul a primit aviz negativ de la CSM.