Trei membri CSM cer apararea independentei in cazul unui judecator care a reclamat presiuni facute de Inspectia Judiciara

Solicitarea vine dupa ce Georgeta Ciungan a postat mai multe comentarii pe contul de Facebook al judecatorului Bogdan Mateescu, in care atragea atentia asupra mai multor posibile presiuni.Potrivit celor trei membri CSM, din aceste comentarii "."Cei trei solicita sesizarea de urgenta a Inspectiei Judiciare pentru a fi facute verificarile necesare solutionarii prezentei cereri."Apreciem ca se impune si verificarea posibilitatii de savarsire a vreunei abateri disciplinare de catre inspectorul judiciar desemnat pentru instrumentarea cauzei," mai arata cei trei magistrati."Audierea in cadrul cercetarii disciplinare a avut loc exact in ziua in care aveam termen de judecata, in cauza in care am sesizat CJUE si formeaza totodata obiectul cercetarii. Desi am anuntat in prealabil ca este discutabil sa fiu audiata in aceeasi zi, am fost anuntata ca atunci voi fi audiata.Am intrat la ora 10 la audiere, in cadrul cercetarii disciplinare, la ora 11 am anuntat ca trebuie sa intru in sala in acea cauza.Am inceput sedinta si, la vreo 30 de minute de dezbateri pe anumite chestiuni de judecata, avocatul care initial a facut plangere formuleaza cerere de recuzare pentru ca sunt cercetata disciplinar. Si am intrebat de ce nu m-au recuzat de la inceputul sedintei.Raspunsul a fost in sensul ca au asteptat sa vada daca ma abtin. Ies din sala ca sa se solutioneze recuzarea, ma intorc la audiere la IJ si sunt intrebata, printre altele, daca a fost admisa recuzarea.Afirm ca nu stiu, si tot printre altele, sunt intrebata daca e o cauza cu miza. Paf. Dincolo de toate aceste, mai trebuie sa stiti ca la data cand a fost formulata plangerea la Inspectie de un avocat, eu nu ma pronuntasem pe sesizarea CJUE si nici nu era redactata hotararea de trimitere.Abia la o luna am trimis la CJUE si in rezolutia de incepere a cercetarii disciplinare este retinuta ca stare de fapt doar pasaje, si in mod exclusiv, din hotararea de sesizare a CJUE. Am invocat nelegalitatea cercetarii pentru ca practic inspectorul mi-a urmarit cauza, dar mi-a respins cererea."I.S.