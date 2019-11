Trei membri CSM ii cer Liei Savonea sa discute cazul judecatorului care a dat o sentinta favorabila lui Dragnea

Cazul procurorului SS

Secretarul de stat mentinut in Executiv

Cazul favorabil lui Dragnea

Magistratul a dat in ultima perioada trei decizii mediatizate:, dupa pensionare, un procuror din cadrul Sectiei Speciale - decizie intoarsa de Inalta Curte,, dupa revocare, un secretar de stat la Ministerul de Interne - sotul unei inspectoare din cadrul Inspectiei Judiciarecare stabilea tragerile la sorti ale completurilor de 5 judecatori de la Inalta Curte - decizia este folosita de fostul lider PSD Liviu Dragnea pentru a cere anularea sentintei la 3 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul Angajarilor fictive.Potrivit Europa Libera, Nicoleta Nolden este colega de complet de judecata cu Alina Ghica, vicepresedinte al Curtii de Apel Bucuresti, si prietena Liei Savonea, presedintele CSM.Potrivit unor surse judiciare citate de postul de radio, Nolden locuieste mai mult in Germania, fiind casatorita cu un cetatean german.Surse judiciare au explicat pentrucare sunt reprosurile aduse de cei trei membri CSM in cazul acestei decizii. Cei trei membri CSM sunt: Andrea Chis, Bogdan Mateescu si Mihai Balan.In cazul procurorului Zarafina Puiu, mentinut in cadrul SS, Nicoleta Nolden ar fi dat decizia, desi la dosar nu exista hotararea contestata emisa de Sectia pentru procurori din CSM. Sectia pentru procurori respinsese solicitarea Zarafinei Puiu de a-si continua activitatea in magistratura."In mod curios, Nolden a suspendat efectele unui act administrativ prin care a fost respinsa o cerere," explica sursele citate.Dupa cum am aratat, decizia Nicoletei Nolden a fost intoarsa de Inalta Curte.In cazul secretarului de stat de la MAI, Adrian Petcu, mentinut in Guvern, este vorba de o decizie fara precent."Cei trei membri CSM cer sa se verifice daca nu cumva s-au depasit atributiile judecatoresti," explica sursele citate.Probabil cea mai mediatizata a fost decizia prin care Nicoleta Nolden a anulat pe 2 octombrie o hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii si doua hotarari ale Colegiului de Conducere a Inaltei Curti, care vizau organizarea tragerilor la sorti ale completurilor de 5 judecatori.Motivul: Decizia CSM trebuia publicata in Monitorul Oficial, deoarece este vorba de un act administrativ cu caracter normativ. Asta in timp ce CSM doar a publicat hotararea pe pagina de Internet a institutiei.Decizia a fost invocata de avocatii lui Liviu Dragnea pentru a depune o contestatie in anulare, invocand ca "instanta nu a fost compusa potrivit legii" si a fost motivata in timp record."Cei trei membri CSM cer ca Inspectia Judiciara sa verifice daca exista obligatia legala de publicare in Monitorul Oficial si daca o astfel de obligatie atrage sanctiunea nulitatii deciziei CSM," conchid sursele citate.