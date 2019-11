Un judecator CSM solicita plenului sa discute demiterea lui Netejoru din fruntea Inspectiei Judiciare

Ziare.

Decizia a luat-o tinand cont de perceptiile destul de ingrijoratoare ale Comisiei Europene din raportul MCV referitoare la IJ, "si pe baza altor motive extrase potrivit legii, pe care le voi prezenta colegilor mei."Bogdan Mateescu a facut anuntul pe Facebook in calitate de membru a CSM, calitate incredintata prin vot de aproape 1.000 de judecatori.Asta in contextul in care activitatea IJ a fost criticata dur in cel mai recent raport MCV, dar si al datelor statistice din ultimii 3 ani, care releva un bilant dezastruos al actiunilor disciplinare promovate de IJ.De altfel, 7 membri CSM i-au solicitat public lui Netejoru, dupa publicarea raportului MCV, sa demisioneze din functie. Printre cei care i-au solicitat demisia se numara si Bogdan Mateescu.Judecatorul atrage atentia ca este o problema si in legea de functionare a Inspectiei Judiciare, care i-a dat prea multa putere lui Lucian Netejoru."Mai consider ca trebuie initiat pentru analiza CSM un demers privind necesitatea elaborarii unor propuneri legislative care sa intareasca statutul inspectorilor judiciari, sa asigure si mai mult respectarea standardelor de competenta si care sa contribuie la valorificarea la parametri optimi a ideii de responsabilitate.Cred ca mecanismul prezent, care pune in mainile unei singure persoane (Inspectorul Sef) atributul numirii comisiilor de concurs pentru recrutarea inspectorilor, a adoptarii tuturor reglementatilor proprii inclusiv cele vizand evaluarea inspectorilor si mai ales de supervizare (confirmare/infirmare) in proceduri disciplinare ar trebui reevaluat," conchide Bogdan Mateescu.I.S.