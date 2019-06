"Validarea Adinei Florea ca sef SS se amana din nou. Nu a fost cvorum la CSM"

Ziare.

Plenul nu a intrunit astazi cvorumul necesar. Sedinta urmeaza sa fie amanata pentru un nou termen.Sedinta CSM era programata sa inceapa la ora 9:30.La intrarea in CSM, procurorul general interimar Bogdan Licu a spus ca se asteapta la o sedinta "cu scantei", insa a refuzat sa dea detalii presei pe acest subiect.La iesirea de la CSM, Bogdan Licu a fost intrebat de ce nu a intrat in sala de sedinta, iar procurorul general a sustinut ca nu era cvorum nici daca el ar fi intrat, pentru ca erau prezente vreo 10 persoane, iar cvorumul este de minimum 15.Decizia care trebuie luata azi vine in contextul in care un raport devastator al GRECO de saptamana trecuta cere imperativ desfiintarea SIIJ Initial, validarea rezultatelor trebuia discutata saptamana trecuta, insa sedinta plenului CSM nu a mai avut loc, deoarece nu a fost intrunit cvorumul.