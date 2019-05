Al doilea cutremur in zona Vrancea in doar 5 ore

Ziare.

Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cel de-al doilea cutremur s-a produs duminica in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la ora 8.58, fiind al doilea seism inregistrat in interval de cinci ore.Seismul cu magnitudineas-a produs la adancimea de 151 de kilometri, in apropierea oraselor Nehoiu (35 km), Covasna (45 km), Intorsura Buzaului (56 km), Targu Secuiesc (57 km) si Slanic-Moldova (58 km).Cu doar cinci ore inainte, un cutremur cu magnitudinea des-a produs tot in zona seismica Vrancea, dar in judetul Buzau, la adancimea de 109 kilometri.De asemenea, duminica la ora 5.38 s-a produs un cutremur in Marea Neagra, cu magnitudinea 3.2 pe scara Richter, la adancimea de 30 de kilometri.