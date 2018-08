Bilantul cutremurului din insula Lombok creste dramatic: 347 de morti

Ziare.

Majoritatea persoanelor au murit in Kayangan, in partea de nord a insulei, relateaza presa de stat, preluata de CNN.Peste 165.000 de persoane au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele, a declarat Sutopo Purwo Nugroho, purtatorul de cuvant al Agentiei de Gestionare a Dezastrelor din Indonezia.Peste 200.000 de persoane locuiesc in partea nordica a insulei Lombok. Marti, Guvernul indonezian a transmis ca aproximativ 20.000 de persoane au solicitat asistenta in urma seismului, care a distrus peste 80% dintre cladirile din zona.Printre cladirile distruse de cutremur se numara si o moschee in care mai multi localnici se aflau la rugaciuni."Suntem ingrijorati ca salvatorii nu pot ajunge la cei care au nevoie de ajutor din cauza daramaturilor si a alunecarilor de teren", a declarat Husni Husni, reprezentant al Crucii Rosii din Indonezia."Multe persoane si-au parasit locuintele si au plecat in zona de munte din cauza alertei de tsunami", a adaugat acesta.Echipele de salvare si-au intensificat cautarile in zona devastata in speranta gasirii mai multor supravietuitori ramasi blocati sub daramaturi.Districtele Lombok de Nord, Lombok de Est si Mataram au fost cel mai serios afectate, cele mai multe victime decedand in urma prabusirii unor cladiri.Aproape 5.000 de turisti, inclusiv mai multi straini, au fost evacuati din insulele Gili, aflate in apropierea insulei Lombok.Agentia Indoneziana pentru Meteorologie, Climatologie si Geofizica (BMKG) a anuntat ca dupa cutremurul de duminica au fost inregistrate peste 120 de replici, inclusiv cateva de peste 5 grade pe scara Richter.