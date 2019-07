Ce a lasat in urma cutremurul de 6,4 grade din California (Foto&Video)

My dads liquor store in Ridgecrest (11 miles from the earthquake)? pic.twitter.com/4RC0mY3eha - Zomo (@zomo_abd) July 4, 2019

Ridgecrest, California, where a 6.4 earthquake hit, is under a state of emergency https://t.co/U8Twq4LzJj pic.twitter.com/oDo8oUBoES - CNN Breaking News (@cnnbrk) July 4, 2019

Fire officials say they are working nearly two dozen incidents in and around the city of Ridgecrest, California, following today's earthquake. Follow live updates: https://t.co/kBq8FSj3aF pic.twitter.com/4TxBkdeDeR - CNN (@CNN) July 4, 2019

A 6.4 magnitude earthquake hit Southern California, rattling nerves on the Independence Day holiday and causing buildings to shake in the strongest earthquake in the region in two decades. https://t.co/fJLLs1CQ6p pic.twitter.com/2KzAjRX8Bz - NBC News (@NBCNews) July 5, 2019

Here's what the damage looks like at a convenience store in Ridgecrest after the largest earthquake in two decades hit Southern California this morning.



I'm here for @latimes and our paywall is down on all related coverage: https://t.co/280LjRV7Il pic.twitter.com/EGZ7Jsa8zM - Alexa Diaz (@alexalucina) July 4, 2019

WATCH: Video shows pool in Oxnard, California, during 6.4-magnitude earthquake.



Latest: https://t.co/x2UyCOlvdW



(Video from Brian Fukutomi) pic.twitter.com/DDn1y0a02f - NBC News (@NBCNews) July 4, 2019

Ziare.

com

In orasul Ridgecrest a fost declansata starea de urgenta. Departamentul de pompieri a transmis ca a avut cateva interventii la incendii provocate de scurgeri de gaze, arata CNN De asemenea, un spital a fost evacuat, deoarece pompierii au fost nevoiti sa verifice starea cladirii. Tot in Ridgecrest, pe un drum a aparut o crapatura destul de mare si cateva mai mici pe o autostrada.In Kern situatia nu era "nici buna, nici rea", dupa cum a declarat oficialul Michael Gleason. Acesta a spus ca a fost raportat un incendiu si ca sunt ceva pagube considerabile. Gleason a adaugat ca s-au raportat probleme la un hotel din oras, conform CNN . Tot aici mai multe persoane au fost ranite usor.Si Disneyland-ul din California a fost inchis pentru evaluari in urma cutremurului.In Trona mai multe persoane au sunat la serviciile de urgenta anuntand ca miroase puternic a gaze, insa nu s-au raportat incendii.Lucy Jones, seismolog la Caltech, a declarat ca seismul acesta a fost cel mai mare din sudul Californiei din 1999, conform New York Times . Cutremurul a fost urmat de cel putin patru replici puternice, de 4,7, 3,5, 3,8 si 4,2 grade.A.G.