Cutremur cu magnitudine 6,7 in Chile

Seismul s- a produs la ora locala 10:32, la 15,6 kilometri sud - sud-est de Coquimbo, la o adancime de 53 de kilometri si a zguduit cladirile, generand totodata ingrijorari legate de un posibil tsunami.Ulterior, alerta de tsunami a fost anulata.Conform Reuters, au fost inregistrate pagube minore la cladirile vechi si probleme in alimentarea cu energie electrica in orasul La Serena, un oras situat in zona de litoral, la aproximativ 400 de kilometri nord de Santiago.Sunday Express relateaza ca doua persoane au murit dupa ce au facut infarct in timpul seismului. De asemenea, 200.000 de oameni sunt afectati de pana de curent.