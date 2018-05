Cutremur cu magnitudinea 2,6 in zona seismica Vrancea, al zecelea din aceasta luna

Ziare.

com

Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, un cutremur cu magnitudinea 2,6 s-a produs, duminica seara, in judetul Vrancea.Cutrumurul s-a inregistrat la ora 20.11, la o adancime de 134 de kilometri.Acesta este cel de-al zecelea cutremur inregistrat in zona seismica Vrancea de la debutul lunii mai. Sase seisme s-au produs in judetul Vrancea, celelalte patru fiind in judetul Buzau.Doar in 4 mai in judetul Buzau s-au produs doua cutremure cu magnitudinea 3, fiind cele mai mari inregistrate in aceasta luna.Cel mai puternic cutremur de la inceputul acestui an s-a produs in 25 aprilie. Seismul a avut magnitudinea 4,6 si s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Covasna (12 kilometri), Intorsura Buzaului (25 de kilometri, Targu Secuiesc (27 de kilometri), Nehoiu (35 de kilometri) si Sfintu Gheorghe (52 de kilometri).In 26 aprilie, a avut loc un nou cutremur, cu magnitudinea 3,5, in judetul Buzau.