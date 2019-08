Cutremur cu magnitudinea 4,1, in judetul Buzau

Ziare.

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anuntt ca, miercuri, la ora 17:46:38, s-a produs in judetul Buzau un cutremur cu magnitudinea 4.1 pe scara Richter.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (22km), Covasna (40km), Intorsura Buzaului (46km), Targu Secuiesc (54km), Mizil (57km).Un alt cutremur de 4,1 grade a avut loc, marti, in judetul Vrancea