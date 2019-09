Cutremur cu magnitudinea 4,1 pe scara Richter, in judetul Buzau

Ziare.

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anuntat ca, in noaptea de sambata spre duminica, s-a inregistrat un cutremur in judetul Buzau.Seismul s-a produs la ora 02.22, la 136 de kilometri adancime si a avut magniudinea 4,1 pe scara Richter."Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de II grad (e) Mercalli", a transmis INCDFP.Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Nehoiu (13km), Valenii de Munte (28km), Intorsura Buzaului (31km), Slanic (32km), Urlati (42km). Marti, s-a produs un cutremur cu magnitudinea 4,5 pe scara Richter in judetul Buzau. Seismul a fost inregistrat la o adancime de 116 kilometri.