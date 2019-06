Ziare.

Conform Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, a fost inregistrat un cutremur cu magnitudinea 4,2 in judetul Buzau.Seismul s-a produs la ora 3:19, la adancimea de 131 de kilometri.Cel mai puternic cutremur din acest an a vut loc in 9 ianuarie, magnitudinea sa fiind de 4,4.