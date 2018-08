Cutremur cu magnitudinea 4,2 in Vrancea

Ziare.

com

Potrivit INCDFP, cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Odobesti, Panciu, Onesti, Focsani si Ramnicu Sarat.Reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) au anuntat ca nu au fost primite apeluri prin intermediul numarului 112 si nu au fost sesizate situatii de urgenta in urma seismului si au postat pe pagina oficiala de Facebook un clip video cu reguli generale de comportare in cazul unui cutremur.Cel mai puternic cutremur din acest an a avut loc in 25 aprilie. Cutremurul a avut magnitudinea 4,6 si s-a inregistrat in apropierea urmatoarelor orase: Covasna (12 kilometri), Intorsura Buzaului (25 de kilometri, Targu Secuiesc (27 de kilometri), Nehoiu (35 de kilometri) si Sfintu Gheorghe (52 de kilometri) .