Cutremur cu magnitudinea de 3,3 pe scara Richter

Potrivit Institutului National de Cercetare, Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul s-a produs la ora 20.39.Adancimea a fost de 130 kilometri.Cutremurul a avut loc in apropierea oraselor Valenii de Munte (19km), Slanic (20km), Nehoiu (26km), Intorsura Buzaului (31km) si Plopeni (35km).Ultimul seism inregistrat in judetul Prahova a fost in data de 8 martie.