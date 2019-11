Cutremur de 3,2 grade in Romania

Ziare.

Cutremurul a avut loc la o adancime de 137 de kilometri in apropierea oraselor: 77 de kilometri est de Brasov, 89 de kilometri nord-est de Ploiesti, 105 kilometri sud de Bacau, 115 kilometri vest de Galati, 115 kilometri vest de Braila, 140 de kilometri nord de Bucuresti, 162 de kilometri nord-est de Pitesti, 185 de kilometri sud-vest de Iasi si 191 de kilometri est de Sibiu.In noiembrie, in Romania, au avut loc 23 de seisme, cu magnitudini cuprinse intre 2,1 si 3,8 pe Richter.In acest an, cel mai semnificativ cutremur din Romania a avut magnitudinea de 4,7 pe scara Richter si s-a produs in judetul Suceava pe 18 mai 2019. In 2018, in data de 28 octombrie, a avut loc un seism de 5,8 pe Richter in judetul Buzau, miscarea tectonica fiind resimtita si la Bucuresti.