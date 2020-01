Cutremur de 3,2 grade pe scara Richter, in zona Vrancea

Ziare.

"In ziua de 05 Ianuarie 2020 la ora 04:58:13 (ora locala a Romaniei) s-a produs in zona seismica Vrancea, Vrancea un cutremur cu magnitudinea ml 3.2, la adancimea de 99km", anunta Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 78km E de Brasov, 94km S de Bacau, 99km NE de Ploiesti, 117km V de Galati, 120km NV de Braila, 150km N de Bucuresti, 168km NE de Pitesti, 175km SV de Iasi, 190km E de Sibiu, 215km N de Ruse.Acesta este al doilea cutremur din 2020, primul, cu o magnitudine de 3,4, avand loc la 1 ianuarie, la putin timp dupa miezul noptii.