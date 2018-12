Cutremur de 3,3 grade in Buzau

Ziare.

Seismul s-a produs la adancimea de 150 de kilometri.Cele mai apropiate orase de epicentrul seismului sunt Nehoiu (31 km), Covasna (42 km), Intorsura Buzaului (52 km), Targu Secuiesc (55 km) si Slanic-Moldova (59km).Cel mai puternic cutremur din acest an a avut loc in 28 octombrie, avand o magnitudine de 5,8 pe scara Richter, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, fiind resimtit si in Bucuresti.