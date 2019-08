Cutremur de 3,4 grade in Buzau

Ziare.

com

Seismul a avut loc la o adancime de 134 de kilometri si s-a produs in apropierea oraselor: Nehoiu (23 km), Covasna (44 km), Buzau (55 km), Intorsura Buzaului (50 km) si Mizil (55 km).De la inceputul acestei luni, in Romania au avut loc 18 seisme, cu magnitudinea cuprinsa intre 2,1 si 4,2 grade pe scara Richter.In acest an, in Romania, cel mai puternic cutremur s-a produs pe 9 ianuarie 2019, in judetul Buzau, si a avut o magnitudine de 4,4 grade pe scara Richter.