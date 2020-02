Cutremur de 3,4 grade - S-a simtit si in Bucuresti

Ziare.

Orasele cele mai apropiate de epicentru sunt Ploiesti (47 km), Brasov (50 km), Bucuresti (104 km) si Pitesti (113 km).Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), seismul s-a produs la adancimea de 139 de kilometri, la ora 00.53.Cele mai puternic cutremur inregistrate in acest an, cu magnitudinea de 5,2 pe scara Richter, s-au produs in 30 ianuarie, in zona seismica Vrancea.