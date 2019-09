Cutremur de 3,5 grade in Vrancea, dupa cel de 4,1 grade din Buzau

Ziare.

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) anunta ca un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe scara Richter a avut loc, duminica, la ora 22:06, in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea.Seismul s-a produs la adancimea de 114 de kilometri.Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de I grad Mercalli.Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Nehoiu (49 kilometri), Odobesti (44 kilometri), Ramnicu Sarat (51 kilometri), Buzau (55 kilometri), Panciu (51 kilometri).Initial, INFP a anuntat ca magnitudinea era de 3,2 pe scara Richter.Un cutremur cu magnitudinea 4,1 pe scara Richter s-a produs, in noaptea de sambata spre duminica, in judetul Buzau, la o adancime de 136 de kilometri.