Cutremur de 3,7 pe scara Richter, in judetul Buzau

"In ziua de 18 aprilie 2020, la ora 19:17:02 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Zona Seismica Vrancea, judetul Buzau, un cutremur cu magnitudinea 3.7, la adancimea de 140 km", a anuntat Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica PamantuluiCutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 67 km E de Brasov, 80 km NE de Ploiesti, 113 km S de Bacau, 124 km V de Braila, 124 km V de Galati, 132 km N de Bucuresti, 150 km NE de Pitesti, 181 km E de Sibiu, 195 km SV de Iasi, 197 km N de Ruse.