Cutremur de 3,9 grade pe scara Richter in Buzau

Ziare.

com

Seismul s-a produs la ora locala 03:18, la o adancime de 113 kilometri, fiind resimtit in apropierea oraselor Nehoiu (27 km), Covasna (40 km), Intorsura Buzaului (49 km), Targu Secuiesc (54 km), Buzau (60 km).Cel mai mare cutremur din acest an, cu magnitudinea de 4,4 pe scara Richter, s-a produs in 9 ianuarie, tot in judetul Buzau.