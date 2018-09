Cutremur de 3 grade in Buzau

Ziare.

Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), la ora 17:06 in zona seismica Vrancea, in judetul Buzau, s-a produs un cutremur cu magnitudinea 3 pe scara Richter, la adancimea de 142 de kiometri.Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Nehoiu (28 de kilometri), Covasna (41 de kilometri), Intorsura Buzaului (50 de kilometi), Targu Secuiesc (55 de kilometri), Buzau (59 de kilometri).Un alt seism cu magnitudine 3 se inregistrase la ora 00:12, in judetul Vrancea, la o adancime de 120 de kilometri.Un cutremur cu magnitudine 2,9 s-a produs si joi dimineata in Vrancea, la cateva ore dupa un altul, cu magnitudine 2,2.Cel mai puternic cutremur din acest an a avut loc in 25 aprilie. Cutremurul a avut magnitudinea 4,6 si s-a inregistrat in apropierea urmatoarelor orase: Covasna (12 kilometri), Intorsura Buzaului (25 de kilometri, Targu Secuiesc (27 de kilometri), Nehoiu (35 de kilometri) si Sfantu Gheorghe (52 de kilometri) .