Cutremur de 4,2 grade in Vrancea

Seismul s-a produs la ora 22:23:53 (ora Romaniei) s-a produs la adancimea de 120km.Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de II grad (e) Mercalli.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (45km), Odobesti (49km), Covasna (53km), Ramnicu Sarat (55km), Panciu (56km), mai informeaza INCDFP.Alte doua cutremure semnificative au mai fost inregistrate in aceasta luna, unul de 4,2 grade in Salaj si unul de 3,5 grade in Vrancea