Cutremur de 4,5 grade in judetul Buzau

Ziare.

com

Conform primelor informatii, cutremurul a fost resimtit si in Capitala.Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunta ca seismul s-a produs la ora 14:52:51, in judetul Buzau, la adancimea de 140 km.Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de III grad (e) Mercalli.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (12km), Intorsura Buzaului (30km), Covasna (33km), Valenii de Munte (44km), Slanic (47km).A.G.