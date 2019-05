Cutremur de 4 grade in Buzau

Ziare.

com

Seismul s-a produs la adancimea de 150 de kilometri, la ora 22:41, in zona seismica Vrancea, in judetul Buzau, informeaza sursa citata.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (16km), Covasna (31km), Intorsura Buzaului (32km), Targu Secuiesc (46km), Valenii de Munte (49km)Cel mai puternic cutremur din acest an produs in zona Vrancea a fost inregistrat in ziua de 9 ianuarie si a avut magnitudinea de 4,6 grade pe scara Richter.Cel mai recent cutremur de peste 4 grade a fost inregistratC.B.