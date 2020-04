Cutremur de 5 grade in Romania

Ziare.

Seismul a avut loc la o adancime de doar 23 de kilometri, la ora 01:04:19.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 66km NV de Galati, 79km NV de Braila, 87km SE de Bacau, 142km S de Iasi, 147km E de Brasov, 154km NE de Ploiesti, 163km SV de Chisinau, 194km NE de Bucuresti, 197km SV de Tiraspol, 210km NV de Constanta.Potrivit cititorilor Ziare.com, seismul s-a simtit chiar si la Constanta, destul de puternic pentru cateva secunde.Cel mai semnificativ seism din acest an s-a produs in data de 31 ianuarie, in judetul Vrancea, la o adancime de 121 de kilometri, si a avut o magnitudine de 5,2. Cutremurul a fost resimtit atunci si la Bucuresti.In luna aprilie, in Romania, au fost inregistrate mai multe cutremure de peste 3 grade, intre care unul cu magnitudinea de 3,7 grade pe scara Richter, produs in seara de 18 aprilie, in judetul Buzau, putin dupa ora 19:00.Un alt cutremur semnificativ a avut loc pe 12 aprilie, in Marea Neagra. Acesta a avut 4,3 grade, la o adancime de 48 de kilometri, la 189 de kilometri de Constanta.