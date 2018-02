Cutremur de 6,4 grade in Taiwan: Multe cladiri s-au prabusit, sunt zeci de victime (Video)

Ziare.

Numeroase cladiri s-au prabusit si multe drumuri sunt impracticabile din cauza cutremurului.Potrivit imaginilor de la fata locului, etajele inferioare ale unui hotel din orasul Hua-Lien s-au prabusit, iar cladirea de aproximativ zece niveluri este inclinata.Echipele de salvare au intervenit pentru evacuarea persoanelor aflate in imobil si salvarea celor ranite.Totodata, sute de militari au fost mobilizati in regiunea Hua-Tung pentru a participa la operatiunile de salvare si pentru mentinerea ordinii publice.Cutremurul s-a produs la ora locala 23:50 (17:50, ora Romaniei), in zona Hualian (nordul Taiwanului), la adancimea de doar 9,5 kilometri, anunta Institutul american de geofizica (USGS).Epicentrul seismului a fost la 66 de kilometri sud de orasul Yilan si la aproximativ 100 de kilometri sud-est de Taipei.