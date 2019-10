Cutremur de 6,5 grade in Filipine: Cel putin 5 oameni au murit

Ziare.

Integritatea mai multor cladiri si locuinte de pe insula Mindanao a fost deja slabita de un cutremur de 6,3 grade produs pe 16 octombrie si de un altul de 6,6 pe 29 octombrie, potrivit Reuters.Un ofiter al serviciului de asistenta sociala a declarat ca cinci persoane din provincia Cotabato de Nord au murit din cauza cutremurului, inclusiv o capetenie a unui sat dupa ce zidul biroului in care se afla s-a prabusit asupra lui.Aceasta a adus numarul celor ucisi la 20 in seria cutremurelor, incepand cu 16 octombrie.Cel mai recent cutremur a avut loc la 33 km nord-est de orasul Tulunan din provincia Cotabato la vest de orasul Davao, unde se afla presedintele Rodrigo Duterte. Purtatorul sau de cuvant, Salvador Panelo, a declarat ca liderul filipinez este in siguranta.Seismul a avut loc la ora 09:11 (03:11, ora Romaniei), la adancimea de 10 kilometri.Epicentrul a fost la 8 de kilometri nord-est de localitatea Kisante si la 45 de kilometri vest Davao, al treilea cel mai populat oras din Filipine.