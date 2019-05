Cutremur de 8 grade, in Peru si Ecuador

Ziare.

com

Cutremurul a avut loc la ora locala 02:41 (07:41 GMT), la aproximativ 70 de kilometri sud-est de Lagunas, un oras de 12.000 de locuitori din nordul statului Peru, iar magnitudinea sa a fost evaluata la 8 atat de catre Institutul de geofizica din Peru (IGP), cat si de omologul sau american, USGS, informeaza AFP."Ne-a fost semnalata moartea unei persoane ca urmare a caderii unei stanci pe casa sa", in districtul Huarango din nordul statului Peru, a declarat coordonatorul Apararii Civile Ricardo Seijas pentru postul de radio RPP.In Peru, seismul a lasat in urma 11 raniti si 58 de cladiri distruse, dintre care 53 de case si cinci scoli. De asemenea, in urma cutremurului au fost inregistrati 15 raniti in statul vecin, Ecuador."Multe case vechi s-au prabusit din cauza acestui cutremur puternic", a declarat primarul din Yurimaguas, Hugo Araujo.In zonele cele mai afectate, mii de oameni s-au grabit sa-si paraseasca locuintele. In orasul La Rioja, concertul unui cunoscut cantaret, la care participau circa mie de oameni, a fost intrerupt brusc. Intr-un videoclip postat pe Instagram de artistul Ezio Oliva se poate vedea cum publicul tipa inspaimantat si se ingramadeste spre iesire fara a asculta apelurile sale la calm.Cutremurul, cu durata de 127 de secunde, i-a scos din case si pe locuitorii capitalei Lima, la primele ore ale zilei, pe ploaie.Seismul s-a produs la o adancime de 110 kilometri, potrivit USGS.Cutremurele sunt comune in Peru, dar si in statele vecine, Ecuador si Chile. La 15 august 2017, un seism cu magnitudinea 7,9 produs in regiunea Ica, la 325 kilometri sud de Lima, s-a soldat cu moartea a peste 500 de persoane.