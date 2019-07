Cutremur de 7,1 grade in Indonezia. A fost emisa alerta de tsunami

Ziare.

com

Cutremurul a avut loc la ora locala 22:08, la o adancime de 10 kilometri.Epicentrul a fost in Marea Molucca.Cutremurul s-a simtit in orasele Manado si Bitung din regiunea Sulawesi de Nord precum si in Ternate in Maluku de Nord.Intr-o postare pe Facebook, ambasada statului Singapore a avertizat cetatenii cu privire la cutremur, avertizandu-i sa fie precauti.Nu exista informatii cu privire la victime sau pagube materiale.