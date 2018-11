Cutremur in Vrancea

Ziare.

Potrivit INCDFP, sambata, la ora 4.45, s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, un cutremur cu magnitudinea 3.1 pe scara Richter, la adancimea de 85 de kilometri.Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Nehoiu (39 de kilometri), Covasna (45 de kilometri), Slanic-Moldova (54 de kilometri), Targu Secuiesc (56 de kilometri), Odobesti (57 de kilometri).Reamintim ca cel mai mare cutremur din acest an, de 5,8 magnitudine, a avut loc in 28 octombrie, in zona seismica Vrancea, fiind resimtit si in Bucuresti.