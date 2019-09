Cutremurul din Indonezia a ingropat victimele sub cladiri: 30 de oameni au murit

Ziare.

In timpul cutremurului, care s-a produs joi, "30 de persoane au murit si 156 au fost ranite", a anuntat Agus Wibowo, purtatorul de cuvant al agentiei pentru gestionarea situatiilor de urgenta. Ultimul bilant dat publicitatii indica 19 de decese, arata AFP.Trei copii figureaza printre victimele care, in cea mai mare parte, au fost prinse sau lovite de moloz dupa prabusirea unor cladiri.Institutul de Geofizica din Statele Unite (USGS) a detectat epicentrul cutremurului la 37 kilometri nord-est de Ambon, un oras-port cu aproximativ 400.000 de locuitori, la o adancime relativ mica, de 29 de kilometri.Guvernatorul regiunii a declarat stare de urgenta pana la 9 octombrie, potrivit agentiei pentru gestionare situatiilor de urgenta care a revizuit vineri, in scadere, numarul mortilor, de la 23 la 19.Cel putin 25.000 de persoane au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele avariate in urma undelor de soc.Autoritatile au amplasat bucatarii colective si corturi pentru a gazdui sinistratii.Sute de case, birouri, scoli si institutii publice au fost, de asemenea, avariate.Indonezia, un arhipelag alcatuit din circa 17.000 de insule, s-a format prin convergenta a trei mari placi tectonice - indo-pacifica, australiana si euroasiatica - intr-o regiune care face parte din "Cercul de Foc" al Pacificului, cea mai activa zona seismica din lume.La sfarsitul lunii septembrie anul trecut, un cutremur cu magnitudinea de 7,5, urmat de un tsunami, pe insula Sulawesi (Celebes), a devastat regiunea Palu si a lasat in urma peste 4.300 de morti si disparuti.Sambata seara, cateva mii de persoane au participat la Palu la o slujba de comemorare a victimelor acestui dezastru produs in urma cu un an.Autoritatile indoneziene au anuntat, joi, ca vor instala circa 400 de senzori seismici in Jakarta, zona din apropierea stramtorii Sunda si Sumatra de Vest. Directorul Agentiei de Meteorologie, Climatologie si Geofizica (BMKG), Dwikorita Karnawati, a declarat ca numarul senzorilor instalati va ajunge la peste 560 pana la sfarsitul acestui an.