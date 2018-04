Doua cutremure au avut loc duminica dimineata

Ziare.

com

Potrivit Institutului National de Cercetare, Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur s-a produs la ora 07.28 in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, avand magnitudinea 2.3 pe scara Richter. Seismul s-a produs la o adancime de 82 de kilometri, in apropierea oraselor Odobesti (44km), Onesti (47km), Panciu (48km), Slanic-Moldova (49km) si Targu Ocna (49km).Un alt seism s-a inregistrat doua ore si jumatate mai tarziu, la ora 9.57, tot in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea. Cel de-al doilea cutremur a fost de magnitudinea 2.5 pe scara Richter si s-a produs la adancimea de 64de kilometri, in apropierea oraselor Odobesti (23km), Panciu (25km), Focsani (37km), Marasesti (38km) si Onesti (42km).